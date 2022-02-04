Революция в сети: Twitter пошел навстречу блогерам, чьи мысли не умещались в пост

Пользователи, разыскивая экспериментальные функции в приложениях, обнаружили существование вкладки "Статьи в Твиттере".
Читайте также: Что за чушь: Twitter разозлил Илона Маска аватарами из метавселенной
За последние годы Twitter увеличил лимит символов со 140 до 280 знаков, чтобы дать пользователям больше свободы в выражении мыслей, но им все равно мало, пишет Business Standard.
Далее по теме
Несмотря на находку в тестовом режиме, пока эту функцию среднестатистическому пользователю не найти.
Ранее компания уже купила сервис для превращения цепочек сообщений в блоги, но видимо, его также не было достаточно.
Возможно, таким образом Twitter надеется переманить аудиторию Facebook, привыкшую растекаться мыслью по древу.
Неясно, как пройдет эксперимент, и будет ли в конечном итоге предстоящая функция доступна для всех, или же речь только о подписчиках Twitter Blue.
В Twitter, в свою очередь, заверили, что компания всегда ищет новые способы помочь людям "начать общение и участвовать в нем", и скоро расскажет о новых возможностях.
Ранее мы писали:
- Парализованный австралиец Филипп О’Киф смог запостить в Twitter сообщение, используя сигналы мозга.
- Перед этим Twitter запретил публиковать фото и видео пользователей без их согласия. Люди смогут связаться с платформой микроблогов, чтобы удалить контент с их участие.
- Twitter также выпустил обновление, благодаря которому пользователи смогут сами обновлять свою ленту.