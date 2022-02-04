Революція в мережі: Twitter пішов назустріч блогерам, чиї думки не вміщалися в пост

Користувачі, розшукуючи експериментальні функції у додатках, виявили існування вкладки "Статті у Твіттері".
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За останні роки Twitter збільшив ліміт символів зі 140 до 280 знаків, щоб дати користувачам більше свободи у висловленні думок, але їм все одно мало, пише Business Standard.
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Незважаючи на знахідку в тестовому режимі, поки що цю функцію середньостатистичного користувача не знайти.
Раніше компанія вже купила сервіс для перетворення ланцюжків повідомлень на блоги, але, напевно, його також не було достатньо.
Можливо, таким чином Twitter сподівається переманити аудиторію Facebook, що звикла розтікатися думкою розлого.
Неясно, як пройде експеримент, і чи буде врешті решт функція доступна для всіх, або ж мова лише про передплатників Twitter Blue.
У Twitter, зі свого боку, запевнили, що компанія завжди шукає нові способи допомогти людям "почати спілкування та брати участь у ньому", та скоро розповість про нові можливості.
Раніше ми писали:
- Паралізований австралієць Філіп О'Кіф зміг запостити у Twitter повідомлення, використовуючи сигнали мозку.
- Перед цим Twitter заборонив публікувати фото та відео користувачів без їхньої згоди. Люди зможуть зв'язатися з платформою мікроблогів, щоб видалити контент з їхньої участі.
- Twitter також випустив оновлення, завдяки якому користувачі зможуть самі оновлювати свою стрічку.