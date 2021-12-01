Twitter запретил публиковать фото и видео пользователей без их согласия

Twitter обновил правила по личной информации, запретив использовать в своих блогах снимки и ролики людей без их разрешения

В Twitter запретили публиковать чужие фото без разрешения

Теперь люди смогут связаться с платформой микроблогов, чтобы удалить контент с их участием, правда, решение об удалении будет принимать сама платформа.

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Поддержка Twitter уточняет, что запрет не распространяется на общественных деятелей и СМИ, чьи твиты представляют общественный интерес.

Тем не менее, контент может быть удален, если поддержка решит, что он был опубликован для преследования, запугивания или попытки заставить публичное лицо замолчать.

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При этом люди могут делиться изображениями частных лиц в кризисной ситуации, чтобы помочь им. Это может перевесить риски для безопасности, считает платформа.

Ранее Twitter уже запретил пользователям делиться:

домашними адресами людей;

государственными удостоверениями личности;

фото людей в обнаженном виде без их согласия;

другой конфиденциальной информацией.

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В список не попали:

возраст;

работа;

скриншоты текстовых сообщений.

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Пожаловаться на нарушение этой политики можно, нажав на три точки в верхнем правом углу твита через три шага:

выбрать "пожаловаться на твит"=>

выбрать "это оскорбительно или вредно" =>

выбрать "включает личную информацию".

Напомним, ранее Twitter исправил ошибку, крайне раздражавшую пользователей.