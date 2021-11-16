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СЕГОДНЯ Техно

Twitter исправил ошибку, которая очень раздражала пользователей

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
16 ноября, 15:22
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Twitter выпустил обновление, благодаря которому пользователи смогут сами обновлять свою ленту, и посты, которые они читают, больше не будут пропадать прямо в процессе
Twitter больше не будет выхватывать сообщения прямо из-под носа пользователя
Twitter больше не будет выхватывать сообщения прямо из-под носа пользователя / Фото: Pixabay

Twitter заверил, что окончательно решил проблему исчезающих прямо во время их прочтения пользователями сообщений.

Из-за этого бага люди не могли дочитать твит до конца – причина оказалась в автоматическом обновлении ленты. После этого пользователи были вынуждены снова искать нужный пост, проматывая экран.

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После высказывания массового недовольства разработчики выпустили обновление, которое должно предотвратить автоматическое обновление ленты.

"В течение следующих двух месяцев мы будем выпускать обновления того, как мы показываем вам твиты, чтобы они не пропадали", – заверили в техподдержке Twitter.

После установки обновления соцсеть позволит пользователю самому решать, когда обновлять ленту. Для этого нужно будет нажать панель счетчика твитов вверху.

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Как пояснили разработчики, твит будет перемещаться вверх по шкале времени по мере добавления ответов к продолжающейся беседе.

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Такие изменения сохранят актуальность ленты (избегая повторяющихся твитов), но предотвратят исчезновение твитов во время чтения.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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