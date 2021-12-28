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Hello, world! Австралиец опубликовал первый в мире твит силой мысли

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
28 декабря, 14:09
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Парализованный австралиец Филипп О’Киф смог запостить в Twitter сообщение через имплантированное в его мозг устройство, используя сигналы мозга
Астралийцу имплантировали устройство, позволяющее твитить силой мысли
Астралийцу имплантировали устройство, позволяющее твитить силой мысли

Компания Synchron дала возможность 62-летнему мужчине, страдающему боковым амиотрофическим склерозом, превратить свои мысли прямо в твит.

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Это впервые в мире, когда кто-то смог написать сообщение в социальных сетях, напрямую транслируя сигналы мозга, пишет Futurism.

"Привет мир!" – написал в Твиттере О’Киф, страдающий прогрессирующим параличом, вызванным БАС.

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Он транслировал мысли через аккаунт генерального директора Synchron Томаса Оксли. "Короткий твит. Монументальный прогресс", – говорится также в сообщении.

Позже в том же аккаунте появилось еще одно сообщение, опубликованное силой мысли:

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"Не нужны клавиши или голос. Я создал этот твит, просто подумав об этом", – говорится в нем.

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Имплант поставили Филиппу через яремную вену в апреле 2020 года – он получил Stentrode BCI, небольшой набор электродов, позволяющих связываться с другими устройствами.

"Система потрясающая, это как научиться ездить на велосипеде – это требует практики, но когда вы катаетесь, это становится естественным", – заявил австралиец.

По его словам, с тех пор ему достаточно подумать, что нажать на компьютере, также он может писать письма по email, оплачивать банковские платежи, и теперь еще и твитить.

Напомним, недавно миллиардер Илон Маск сообщил, что его импланты Neuralink начнут тестировать на людях в 2022 году.

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Они также должны помочь парализованным людям, а в будущем могут стать аналогом телепатии. Ранее Neuralink продемонстрировала, как обезьяна силой мысли играет в пинг-понг.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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