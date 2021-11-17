Twitter купил сервис для превращения цепочек сообщений в блоги

Новый сервис позволит пользователям превращать цепочки ответов в Twitter в сплошной текст, похожий на статью. Функция будет доступна премиум пользователям

Твиты с длинными цепочками обсуждений скоро можно будет превратить в блоги / Фото: Pixabay, Threader

После того, как Twitter исправил ошибку исчезающих сообщений, компания пошла еще дальше и приобрела сервис Threader, который позволит пользователям превращать цепочки ответов в блог.

Threader является крупнейшей общедоступной базой данных твитов, опубликованных в виде блогов из цепочек.

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Функция не будет бесплатной: она станет частью платной подписки Twitter Blue, говорится в сообщении Threader.

Кроме преобразования длинных цепочек обсуждений в текст, пользователи премиального аккаунта получат доступ к функции "Закладки", позволяющей хранить и упорядочивать эти цепочки.

"Мы заметили, каким удивительным содержимым делились люди в Twitter, которые работали с ограничением в 280 символов, чтобы высказать более длинные мысли. Мы ощущали желание осветить эти замечательные истории", – поясняют создатели идею сервиса.

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Это будет работать так: чтобы создать блог, нужно будет при ответе в ветке обозначить профиль Threader и написать слово "компилировать".

Тогда бот создаст ссылку, уже превратившую желаемую цепочку в формат, напоминающий статью, что должно облегчить чтение. Сервис Threader закроется 15 декабря 2021 года.

Блог уже отменил все действующие подписки, обещает вернут все оплаченное наперед, и сделал на месяц бесплатный доступ к своим премиум-функциям.

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Правда, пользователям придется скачать свои блоги в PDF-архивы на локальные устройства или облачные сервисы, потому что доступ к ним будет закрыт.