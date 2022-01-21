Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚔ Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19
СЕГОДНЯ Техно

Что за чушь: Twitter разозлил Илона Маска аватарами из метавселенной

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 14:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пользователи с активной подпиской Twitter Blue теперь могут установить на аватар NFT из своей коллекции. Маск уже высказался о новинке
Маска раздражает идея аватаров из метавселенной
Маска раздражает идея аватаров из метавселенной / Фото: Twitter, REUTERS

Аватар из метавселенной будет отображаться в виде шестиугольника, в то время как обычные аватарки круглые. Подписка обойдется в 2,99 доллара в меcяц.

Читайте также: Twitter исправил ошибку, которая очень раздражала пользователей

Реклама

Украинцы пользоваться услугой, правда, пока все равно не могут: ее подключили только клиентам iOS, а подписка доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Кошельки, которыми можно оплатить услугу, – Coinbase Wallet, Rainbow, MetaMask, Trust, Argent и Ledger Live.

Реклама

При этом, нажав на такую оплаченную аватарку, пользователи смогут узнать больше о создателе NFT.

Один из самых активных и известных твиттер-блогеров Илон Маск уже отреагировал на новинку, назвав ее "раздражающей".

"Twitter тратит инженерные ресурсы на эту чушь, в то время как криптомошенники устраивают вечеринку спам-ботов в каждом треде!?" – написал миллиардер.

По мнению Маска, соцсети стоило бы сосредоточиться на борьбе со спамом и мошенниками, а не таких странных нововведениях.

Реклама

Но он уже признавался, что просто не понимает метавселенную, не верит, что люди в нее уйдут, а VR-шлемы и вовсе сравнил с телевизором на голове.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38289.76

Binance Coin (BNB)

417.75

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

121.89

Theta (THETA)

3.81

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38289.76

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

121.89

Ethereum (ETH)

2786.25

Ripple (XRP)

0.68

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять