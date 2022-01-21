Что за чушь: Twitter разозлил Илона Маска аватарами из метавселенной

Пользователи с активной подпиской Twitter Blue теперь могут установить на аватар NFT из своей коллекции. Маск уже высказался о новинке

Маска раздражает идея аватаров из метавселенной / Фото: Twitter, REUTERS

Аватар из метавселенной будет отображаться в виде шестиугольника, в то время как обычные аватарки круглые. Подписка обойдется в 2,99 доллара в меcяц.

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Украинцы пользоваться услугой, правда, пока все равно не могут: ее подключили только клиентам iOS, а подписка доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Кошельки, которыми можно оплатить услугу, – Coinbase Wallet, Rainbow, MetaMask, Trust, Argent и Ledger Live.

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При этом, нажав на такую оплаченную аватарку, пользователи смогут узнать больше о создателе NFT.

Один из самых активных и известных твиттер-блогеров Илон Маск уже отреагировал на новинку, назвав ее "раздражающей".

"Twitter тратит инженерные ресурсы на эту чушь, в то время как криптомошенники устраивают вечеринку спам-ботов в каждом треде!?" – написал миллиардер.

По мнению Маска, соцсети стоило бы сосредоточиться на борьбе со спамом и мошенниками, а не таких странных нововведениях.

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Но он уже признавался, что просто не понимает метавселенную, не верит, что люди в нее уйдут, а VR-шлемы и вовсе сравнил с телевизором на голове.

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