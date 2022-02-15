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В желудке крокодила обнаружили "динозавра-утенка"

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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15 февраля, 08:18
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Австралийские ученые открыли новый вид гигантского крокодила, чьей последней едой мог быть динозавр
Динозавры размером с утят стали пищей для крокодилов
Динозавры размером с утят стали пищей для крокодилов

Длина доисторического чудовища – 2,5-метра, его прозвали "Сломанным убийцей динозавров", был обнаружен на овцеводческой ферме в глубинке Квинсленда.

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Считается, что ему более 95 млн лет, а в его желудке обнаружены останки молодого маленького динозавра, пишет ABC News.

Это первые скелетные останки орнитопода, зарегистрированные в этом регионе, и первое свидетельство того, что крокодилы питались динозаврами в Австралии.

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Открытие предполагает, что динозавры были важной частью пищевой сети мелового периода, при этом они не были ее вершиной.

Орнитоподы, мелкие травоядные с клювами и щеками, полными зубов, бродили по Земле более 100 млн лет назад.

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Это были симпатичные маленькие динозавры размером немного больше курицы, которые весили около 1,2 кг. Чем-то они напоминали утят. Ученые продолжат искать окаменелости крокодилов.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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