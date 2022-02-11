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Динозавры могли вымереть от кашля: ученые нашли первые доказательства

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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11 февраля, 14:20
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Ученые впервые нашли доказательства, что динозавры могли страдать от кашля и испытывать те же симптомы, что и люди. Более того, заболевание могло быть смертельным
Динозавры могли страдать от кашля
Динозавры могли страдать от кашля / Фото: скриншот

В 1990 году в США были найдены останки диплодоцида получившего прозвище "Долли". Он жил на нашей планете примерно 150 миллионов лет назад.

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Ученые проанализировали три шейные кости "Долли" и смогли идентифицировать первое в истории свидетельство аномальных костных выступов, которые имели необычную текстуру и форму.

Выступы наблюдались в областях костей, вероятно, прикрепленных к воздушным мешкам. Эти мешочки, соединенные с легкими рептилий, являются частью дыхательной системы диплодоцидов.

Компьютерная томография показала, что выступы были сделаны из аномальной кости, которая, скорее всего, образовалась из-за инфекции, а сама инфекция могла распространиться на ее шейные кости, пишет sciencetimes.com.

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Также ученые предполагают, что затруднительное положение "Долли" могло быть вызвано грибковой инфекцией, такой как аспергиллез – распространенное респираторное заболевание, поражающее многих рептилий и птиц, которое в тяжелых случаях приводит к инфекции костей.

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Исследователи объясняют, что, если бы "Долли" действительно была заражена аспергиллезом, у динозавра была бы пневмония или гриппоподобные симптомы, такие как кашель, потеря веса, затрудненное дыхание и лихорадка.

Кроме того, поскольку аспергиллез может быть смертельным для птиц, если его не лечить, ученые считают, что это вероятное объяснение смерти "Долли".

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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