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Психотерапевт, работая с душевнобольными, получила литературного Нобеля – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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29 января, 08:00
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Ровно 60 лет назад родилась "инопланетная писательница" украинского происхождения Ольга Навоя Токарчук – обладательница Нобелевской премии по литературе-2018. Узнай историю о героине дня за минуту
Ольга Навоя Токарчук получила литературного Нобеля
Ольга Навоя Токарчук получила литературного Нобеля / Фото: Коллаж: Сегодня

29 января 1962 года в польском Сулехове появилась на свет девочка Оля, имеющая по отцовской линии украинские корни. Росла, отличаясь "нестандартным характером", тончайшим знанием человеческих душ, став впоследствии божеством для интеллектуалов.

Стоит ли удивляться, что Нобелевская премия по литературе присуждена ей именно "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни"?

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Первый зримый успех Ольги Токарчук – книга "Правек и другие времена" (1996): о деревне, в которой сосредоточены все известные мировые радости и печали. Автор удостоилась престижных польских премий и призов, а вскоре ее роман вошел в школьную программу. Более того, был переведен на два десятка языков.

А спустя 22 года (2018) Ольге присудили и Международную Букеровскую премию – за роман "Бегуны". Токарчук стала первой польской писательницей, получившей эту награду. А премиальные 50 тысяч фунтов она по-честному разделила с переводчицей, которая "блестяще перевела" роман с польского на английский.

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Творческое кредо Токарчук: не пытаться соответствовать вкусам книжного рынка, не искать славы.

Ольга избегает публичности. Живет с семьей в небольшом домике во Вроцлаве: "Я очутилась где-то вне времени, в сладком соседстве с вечностью".

Иногда пишет под псевдонимом Наташа Бородин.

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Пришлось нанимать телохранителей

После выхода "Книги Якова" (2015), затронувшую тему польского антисемитизма, на писательницу обрушилась такая лавина угроз, что издательству пришлось нанимать для нее телохранителей.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Очень короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Герои предыдущих дней:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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