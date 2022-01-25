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После 18 лет тюрьмы украинец стал правой рукой Папы Римского – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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25 января, 06:30
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25 января 1965-го года Папа Римский Павел VI присвоил украинцу Иосифу Слипому титул кардинала (в сан возведен через месяц). Узнай историю о герое дня за 1 минуту
Иосиф Слипый стал правой рукой Папы Римского после 18 лет тюрьмы
Иосиф Слипый стал правой рукой Папы Римского после 18 лет тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Путь тернопольца Иосифа Слипого к высокому сану католической церкви был тернист. Впервые его – главу Галицкой митрополии – коммунисты арестовали в 1945-м (ну, не любили они священников). Потом – еще три приговора.

Всего в советских лагерях Слипой провел 18 лет. И вышел на свободу благодаря личному вмешательству президента США Джона Кеннеди, на которого вышли представители украинской диаспоры.

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Иона Павел второй и Иосиф Слипый. Фото: heroes.profi-forex.org

Находясь в заключении, Иосиф Слипый написал пятитомный трактат "История Вселенской Церкви в Украине". А позже, служа в Италии, он два десятилетия руководил ("дистанционно") Украинской греко-католической церковью.

Умер в 1984 году в Риме, где и был похоронен в соборе Святой Софии в Риме. Но в 1992 г. мощи перенесены в крипту собора Святого Юра во Львове. В 2004 году в Тернополе был установлен памятник патриарху Иосифу Слипому.

Памятник Иосифу Слипому в Тернополе. Фото: Wikipedia

Интересная деталь: всю жизнь в эмиграции Иосиф Слипый не отказывался от советского паспорта. Объяснял просто: "Хоть так буду ближе к своей пастве".

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Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Очень короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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