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СЕГОДНЯ Техно

"Отец радио", на идеях которого функционируют ТВ, мобилки, радиотелескопы – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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15 февраля, 00:41
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Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям в области беспроводной телеграфии Нобелевского лауреата из Италии Гульельмо Маркони
Гульельмо Маркони считается "отцом радио"
Гульельмо Маркони считается "отцом радио" / Фото: Коллаж: Сегодня

Интерес к невидимому миру у Маркони возник после школьных опытов с двумя наэлектризованными шарами и возникающими периодически колебаниями. Нельзя ли, "оседлав" их, передавать сигналы?

Первую удачную попытку осуществил весной в 1895-м. А когда на родине идею проигнорировали, перебрался в Англию, где нашел понимание. Расстояния увеличивались: 400 м – 2,5 км – 14 км – 23 км. Первый реальный сигнал бедствия с плавучего маяка. Первый сеанс радиообщения через океан. Регулярная трансатлантическая связь.

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Остроумное использование для "удлинения" антенны воздушного змея.

Так что заслуженно в день похорон "отца" на две минуты замолчали все радиопередатчики планеты.

Пионер радио-бизнеса

Будучи 22-летним, Маркони, предусмотрительно запатентовав открытие, заключил контракт по продаже средств связи Британской почтовой службе. Спустя год зарегистрировал в Лондоне компанию беспроводного телеграфа и сигнализации. Вскоре ее "дочки" появились во многих ведущих странах мира. Та же "Американ Маркони" два десятилетия доминировала на рынке США.

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В ходе серии поглощений и переименований головная компания стала называться Би-Би-Си.

А еще раньше в городе Челмсфорд графства Эссекс открыл первый в мире радиозавод.

"Лебединая песня" Нобелевского лауреата – организация широковещательной радиостанции в Ватикане.

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Ау, иные миры!

Многие убеждены: "отец радио" создал аппарат для трансляции и приема межпланетных сигналов. Более того, в ходе испытаний пытался "достучаться" до марсиан. И даже размышлял над возможностью контактов с иными измерениями.

А на борту своей яхты-лаборатории "Электра", опередив время, решал проблему антигравитации.

Гибель "Титаника"

14 апреля 1912 года "непотопляемый" круизный лайнер "Титаник", столкнувшись с айсбергом, пошел ко дну, унеся около 1500 жизней (при 712 спасенных).

"А Маркони тут с какого боку?" – спросите вы. Отвечу: с боку выживших. Дело в том, что капитан Эдвард Смит приказал всем радистам "Титаника" беспрерывно передавать SOS.

Пароход "Карпатия", принявший сигнал бедствия и успевший к месту ЧП, и принял на борт счастливцев.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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