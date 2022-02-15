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"Батько радіо", на ідеях якого функціонують ТБ, мобілки, радіотелескопи – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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15 лютого, 00:41
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Рівно сто років тому цього дня розпочалися регулярні трансляції радіопередач із графства Ессекс (Англія), що стало можливим завдяки відкриттям у галузі бездротової телеграфії Нобелівського лауреата з Італії Гульєльмо Марконі
Гульєльмо Марконі вважається "батьком радіо"
Гульєльмо Марконі вважається "батьком радіо" / Фото: Колаж: Сьогодні

Інтерес до невидимого світу у Марконі виник після шкільних дослідів із двома наелектризованими кулями і періодичними коливаннями. Чи можна, осідлавши їх, передавати сигнали?

Першу вдалу спробу здійснив навесні 1895-го. А коли на батьківщині ідею проігнорували, перебрався до Англії, де знайшов розуміння. Відстані збільшувалися: 400 м – 2,5 км – 14 км – 23 км. Перший реальний сигнал лиха з плавучим маяком. Перший сеанс радіоспілкування через океан. Регулярний трансатлантичний зв'язок.

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Дотепне використання для "подовження" антени повітряного змія.

Тож заслужено у день похорону "батька" на дві хвилини замовкли всі радіопередавачі планети.

Піонер радіо-бізнесу

Будучи 22-річним, Марконі, передбачливо запатентувавши відкриття, уклав контракт із продажу засобів зв'язку Британської поштової служби. Через рік зареєстрував у Лондоні компанію бездротового телеграфу та сигналізації. Незабаром її "дочки" з'явилися у багатьох провідних країнах світу. Та сама "Американ Марконі" два десятиліття домінувала на ринку США.

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У ході серії поглинань та перейменувань головна компанія стала називатися Бі-Бі-Сі.

А ще раніше у місті Челмсфорд графства Ессекс відкрив перший у світі радіозавод.

"Лебедина пісня" Нобелівського лауреата – організація широкомовної радіостанції у Ватикані.

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Ау, інші світи!

Багато хто переконаний: "батько радіо" створив апарат для трансляції та прийому міжпланетних сигналів. Більше того, під час випробувань намагався "достукатися" до марсіан. І навіть міркував над можливістю контактів з іншими вимірами.

А на борту своєї яхти-лабораторії "Електра", випередивши час, вирішував проблему антигравітації.

Загибель "Титаніка"

14 квітня 1912 року "непотоплюваний" круїзний лайнер "Титанік", зіткнувшись з айсбергом, пішов на дно, забравши близько 1500 життів (при 712 врятованих).

"А Марконі тут з якого боку?" – Запитайте ви. Відповім: з боку тих, що вижили. Справа в тому, що капітан Едвард Сміт наказав усім радистам "Титаніка" безперервно передавати SOS.

Пароплав "Карпатія", який прийняв сигнал лиха і встиг до місця ЧП, і прийняв на борт щасливців.

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Цікаві історії про героїв попередніх днів:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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