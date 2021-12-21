Чипы двух поколений: какими будут и когда выйдут новые MacBook и iMac

В сети появились подробности о процессорах, которые Apple использует в будущих MacBook и iMac, и о том, когда появятся чипы следующего поколения

Apple запустит новые чипы уже в 2022 году

Следующий процессор семейства Apple Silicon M2 будет выпущен во второй половине 2022 года, в этот же период появятся и первые компьютеры с ним.

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Процессор будет иметь две модификации, кроме базовой – M2 Pro и M2 Max. Их внедрят в новые MacBook Pro, iMac, MacBook Air в новом дизайне и Mac mini, пишет Commercial Times.

Чип M2 при этом дебютирует во второй половине 2022 года, а более дорогие его варианты – M2 Pro и M2 Max – появятся в первой половине 2023 года.

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Тайваньское издание уточняет, что Apple собирается использовать поколение M2 в течение 18 месяцев после выпуска, а затем заменит его на M3 – чипом уже третьего поколения.

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Чипы М2 будут производиться с использованием 4-нанометрового технологического процесса TSMC, чип М3 – с использованием 3-нанометрового процесса.

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Меньший размер элемента обычно дает лучшую производительность с более высокой эффективностью. Для сравнения, в нынешней линейке M1 используется 5-нанометровый процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple не вернет сотрудников на работу в офис, но выплатит им по 1000 долларов.