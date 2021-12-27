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Клавиатуру ноутбука от LG окружили сенсорными экранами: для чего они нужны

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
27 декабря, 14:15
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Компания LG официально оформила патент на ноутбук с несколькими сенсорными панелями-экранами – они есть по бокам от клавиатуры и, возможно, над ней
Клавиатура от LG получит два дополнительных сенсорных экрана
Клавиатура от LG получит два дополнительных сенсорных экрана / Фото: Pixabay

Сама клавиатура разработанного компанией ноутбука значительно меньше, чем обычно – очевидно, для размещения двух дисплеях справа и слева.

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Новый патент на портативный компьютер LG появился на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности – ВОИС.

Дисплеи являются сенсорными панелями, при этом правый экран может работать как трекпад, а также быть цифровой клавиатурой.

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Параллельно левый экран может использоваться для различных элементов управления, например, регулировки яркости и громкости.

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Интересно, что верхняя часть базовой панели, где обычно находится клавиатура ноутбука, осталась пустой. Возможно, это пространство используют, чтобы интегрировать мощные динамики.

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Также она может стать широким дополнительным дисплеем с поддержкой стилуса для художников и дизайнеров.

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Кроме того, LG улучшила технологию охлаждения ноутбука, потому есть предположение, что у него будет мощная начинка.

Напомним, ранее инженеры разработали телевизор, экран которого можно лизать, чтобы попробовать разные вкусы.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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