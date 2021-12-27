Клавиатуру ноутбука от LG окружили сенсорными экранами: для чего они нужны

Компания LG официально оформила патент на ноутбук с несколькими сенсорными панелями-экранами – они есть по бокам от клавиатуры и, возможно, над ней

Клавиатура от LG получит два дополнительных сенсорных экрана / Фото: Pixabay

Сама клавиатура разработанного компанией ноутбука значительно меньше, чем обычно – очевидно, для размещения двух дисплеях справа и слева.

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Новый патент на портативный компьютер LG появился на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности – ВОИС.

Дисплеи являются сенсорными панелями, при этом правый экран может работать как трекпад, а также быть цифровой клавиатурой.

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Параллельно левый экран может использоваться для различных элементов управления, например, регулировки яркости и громкости.

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Интересно, что верхняя часть базовой панели, где обычно находится клавиатура ноутбука, осталась пустой. Возможно, это пространство используют, чтобы интегрировать мощные динамики.

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Также она может стать широким дополнительным дисплеем с поддержкой стилуса для художников и дизайнеров.

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Кроме того, LG улучшила технологию охлаждения ноутбука, потому есть предположение, что у него будет мощная начинка.

Напомним, ранее инженеры разработали телевизор, экран которого можно лизать, чтобы попробовать разные вкусы.