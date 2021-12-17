Шнур-киллер для активистов заблокирует ноутбук при попытке его схватить

Инженеры разработали специальный USB-кабель, который действует как выключатель, блокируя компьютер и делая все его данные недоступными за несколько секунд

Для журналистов и активистов создали специальный шнур-киллер данных / Фото: Pixabay

Кабель поможет в защите своих данных журналистам, активистам и правозащитникам, считают разработчики: BusKill заблокирует компьютер, если его схватят и разорвут магнитные разъемы.

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Кабель доступен для покупки по цене от 59 долларов и имеет сопутствующее приложение, которое работает в macOS, Windows и Linux, пишет TechCrunch.

Человек, использующий кабель, сможет легко включать и отключать кабель одним нажатием кнопки. BusKill предназначен для блокировки компьютера, когда он физически не с вами.

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Планирует также добавить триггеры, которые выключают компьютер при разрыве магнитного кабеля.

Шнур заблокирует данные ноутбука при попытке его выдернуть

BusKill может защитить компьютеры путешественников в отпуске и других пользователей с высоким уровнем риска, таких как криптотрейдеры, считают инженеры.

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Пользователи Linux могут дополнительно настроить команду самоуничтожения: она зашифрует криптографические ключи, сделав данные недоступными в считанные секунды.

Шнур поможет защитить журналистов и путешественников

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