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СЕГОДНЯ Техно

Apple выпустит пять новых макбуков в 2022

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
6 декабря, 11:36
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Компания Apple запланировала обновить всю линейку своих компьютеров Mac, выпустив пять новых моделей за следующий год
Apple обновит пять компьютеров в течение года
Apple обновит пять компьютеров в течение года / Фото: Pixabay

Среди прочего, техногигант пообещал значительно модернизировать MacBook Air, включая его чип.

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Кроме того, список новинок будет включать новую версию MacBook Pro начального уровня, пишет macromus.

По информации обозревателя Марка Гурмана из Bloomberg, всего Apple выпустит пять новых компьютеров Mac в 2022 году, в том числе:

  • IMac с кремниевым покрытием Apple, который будет стоять выше 24-дюймового iMac‌ в линейке;
  • MacBook Air с чипом "M2" и новым дизайном;
  • Обновленный Mac mini;
  • Новая версия MacBook Pro;
  • Новый Mac Pro с кремнием Apple.

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Ранее уже появлялась информация, что новый MacBook Pro начального уровня будет содержать тот же чип "M2", что и "MacBook Air", с тем же количеством ядер ЦП, что и чип M1.

Кроме того, ему обещают до 10 графических ядер и улучшенную производительность. Ожидается, что модель займет золотую середину между новым "MacBook Air" и MacBook Pro высокого класса.

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Обозреватель также ожидает увидеть iPhone SE с 5G, новые наушники AirPods Pro и презентацию первой гарнитуры Apple с дополненной и виртуальной реальностью в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали, что компания Apple зарегистрировала устройство для коррекции зрения.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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