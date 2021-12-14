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iMac Pro с экраном 27 дюймов от Apple: стало известно, когда выйдет

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
14 декабря, 11:00
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Компания Apple планирует выпустить обновленный iMac Pro весной 2022 года, судя по последнему отчету от Display Supply Chain
Новый iMac выйдет уже весной
Новый iMac выйдет уже весной

iPad и MacBook с панелями OLED появятся не раньше 2023-2024 года, но вот нового iMac Pro с экраном MiniLED в 27 дюймов презентуют уже через несколько месяцев.

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Последний отчет, поступивший от Display Supply Chain, показывает, что устройство будет выпущено весной 2022, пишет gizmochina.

В 2021 Apple выпустила 24-дюймовый iMac на базе чипсета Apple Silicon M1. Эксперты профильных СМИ предполагали, что дальше компания сосредоточится на iMac с 24-дюймовым процессором M1.

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Тем не менее, пока все говорит о том, что мы увидим 27 дюймов весной. Новый компьютер будет оснащен экраном MiniLED.

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Он будет поддерживать переменную частоту обновления 120 Гц и объединительные платы Oxide. Это также ознаменует введение в линейку iMac технологии дисплеев Pro Motion.

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В начальной конфигурации предполагается 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя. Кроме того, пользователи смогут выбирать между наборами микросхем M1 Pro и M1 Max.

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Напомним, ранее мы писали, каким будет планшет Galaxy Tab A8 2021.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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