Обломали Россию: украинский спутник вышел на связь

Связь с украинским спутником Сич-2-30 работает, но ему пришлось перезагрузиться из-за нехватки энергии, поэтому его и не могли обнаружить американские системы

Украинский спутник не сломался - он выходит на связь

Сразу после отделения Сич-2-30 от ракеты Falcon 9 компании SpaceX связь с ним была установлена, что подтвердило работоспособность аппаратуры на борту.

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Тем не менее, по время первых важнейших сеансов устойчивую связь с украинским спутником установить не удалось из-за нехватки энергии, рассказали Segodnya.ua в КБ Южное.

Помешал стабильной связи ряд внешних факторов. Как поясняют инженеры, Сич-2-30 повернулся к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает только отражение света с Земли.

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В то же время прямо солнечное излучение либо вовсе не попадает, либо попадает под слишком маленьким углом, из-за чего спутнику пришлось перезагрузиться в автономном режиме.

Сейчас связь с ним есть, хоть она и прерывается, заверил нас главный конструктор и начальник бюро Константин Белоусов.

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"Связь есть, но она периодическая из за дефицита энергетики. При этом отказов бортовой аппаратуры нет. В сложившихся условиях она функционирует штатно", – сказал он.

Российские СМИ ранее с присущим им энтузиазмом растиражировали новость о том, что украинский спутник сломался и не хочет работать, но это оказалось неправдой.

Расчеты инженеров показали, что в течение 1-2 месяцев спутник повернется к Солнцу под более благоприятным углом, что позволит ему накопить электроэнергию, и связь станет стабильной.

Специалисты удаленно контролируют космический аппарат и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний.

Контекст.