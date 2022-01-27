Обломали Россию: украинский спутник вышел на связь

Сразу после отделения Сич-2-30 от ракеты Falcon 9 компании SpaceX связь с ним была установлена, что подтвердило работоспособность аппаратуры на борту.
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Тем не менее, по время первых важнейших сеансов устойчивую связь с украинским спутником установить не удалось из-за нехватки энергии, рассказали Segodnya.ua в КБ Южное.
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Помешал стабильной связи ряд внешних факторов. Как поясняют инженеры, Сич-2-30 повернулся к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает только отражение света с Земли.
В то же время прямо солнечное излучение либо вовсе не попадает, либо попадает под слишком маленьким углом, из-за чего спутнику пришлось перезагрузиться в автономном режиме.
Сейчас связь с ним есть, хоть она и прерывается, заверил нас главный конструктор и начальник бюро Константин Белоусов.
"Связь есть, но она периодическая из за дефицита энергетики. При этом отказов бортовой аппаратуры нет. В сложившихся условиях она функционирует штатно", – сказал он.
Российские СМИ ранее с присущим им энтузиазмом растиражировали новость о том, что украинский спутник сломался и не хочет работать, но это оказалось неправдой.
Расчеты инженеров показали, что в течение 1-2 месяцев спутник повернется к Солнцу под более благоприятным углом, что позволит ему накопить электроэнергию, и связь станет стабильной.
Специалисты удаленно контролируют космический аппарат и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний.
Контекст.
- Напомним, украинский спутник вывела на орбиту 13 января 2022 ракета Falcon 9 компании Илона Маска с космодрома в штате Флорида, США.
- Ранее мы также сообщали, что украинский спутник "Сич-2" не выходит на связь – об этом сообщил бывший сотрудник Госкосмоса.
- Спутник должен сделать снимки вырубки лесов в Украине, а также собрать данные о загрязнении рек и других водоемов.