На Землю обрушится сильная солнечная буря: чем это угрожает

Ко 2 февраля сильная солнечная буря должна достичь Земли – быстрые солнечные ветры вырвались из Солнца 29 января вместе с корональным выбросом

Солнечная буря обрушится на Землю 2 февраля / Фото: Wikipedia

Это мощный выброс плазмы и магнитного поля, который вырывается из короны Солнца – его внешнего слоя.

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Буря содержит миллиарды тонн быстро движущихся солнечных частиц, а также связывающее их магнитное поле, пишет Express.

Cпециалистка по космической погоде Доктор Тамита Сков охарактеризовала этот "солнечный удар" как "прямое попадание".

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Позже она уточнила, что начало Солнечной бури может быть даже раньше – с 20:00 по Киеву 1 февраля, однако прогноз Метеобюро сместил это время на 7:00 по Киеву 2 февраля.

Когда солнечная буря достигнет атмосферы Земли, это вызовет проблемы – например, это может вызвать сбои в работе спутников.

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