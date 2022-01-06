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Марс все ближе: двигатели для Starship Илона Маска побили новый рекорд

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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6 января, 08:30
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Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что двигатель Raptor 2 стабильно работает при давлении 300 бар, что стало большим прогрессом
Маск сообщил о новом рекорде Raptor 2
Маск сообщил о новом рекорде Raptor 2 / Фото: Wikipedia

Двигатель предназначен для космического корабля Starship, который, как планирует миллиардер, уже в этом десятилетии отправится на Марс. Правда, до весны США запретили запуски корабля.

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Вторая версия двигателя Raptor побила предыдущий рекорд, установленный в 2019 году – тогда двигатель смог выдержать давление в 268,9 бар, а теперь уже достиг 300 бар, пишет Маск в Twitter.

Скорее всего, нужен еще месяц или даже несколько работы, пока SpaceX начнет квалификацию двигателей Raptor 2, а также Raptor 2 Vacuum или Boost для первых прототипов Starship.

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SpaceX планировала запустить ракету Starship в первый испытательный орбитальный полет в январе или феврале 2022, но запрет власти и промедление с испытаниями двигателя эти планы отодвинули.

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Контекст.

  • В конце 2021 года Илон Маск также заявил, что SpaceX может угрожать банкротство, если она не поторопится с разработкой Raptor 2, предназначенного для полетов на Марс.
  • Кроме того, он рассказал, в каком порядке планирует отправить на Красную планету людей и домашний скот, создав своеобразный аналог Ноева ковчега.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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