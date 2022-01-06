Марс все ближе: двигатели для Starship Илона Маска побили новый рекорд

Двигатель предназначен для космического корабля Starship, который, как планирует миллиардер, уже в этом десятилетии отправится на Марс. Правда, до весны США запретили запуски корабля.
Читайте также: Минус CO2: Илон Маск добудет топливо для своих ракет из атмосферы
Вторая версия двигателя Raptor побила предыдущий рекорд, установленный в 2019 году – тогда двигатель смог выдержать давление в 268,9 бар, а теперь уже достиг 300 бар, пишет Маск в Twitter.
Далее по теме
Скорее всего, нужен еще месяц или даже несколько работы, пока SpaceX начнет квалификацию двигателей Raptor 2, а также Raptor 2 Vacuum или Boost для первых прототипов Starship.
Читайте также: Плохие новости для Илона Маска: многоразовая ракета Neutron наступает Falcon на пятки
SpaceX планировала запустить ракету Starship в первый испытательный орбитальный полет в январе или феврале 2022, но запрет власти и промедление с испытаниями двигателя эти планы отодвинули.
Контекст.
- В конце 2021 года Илон Маск также заявил, что SpaceX может угрожать банкротство, если она не поторопится с разработкой Raptor 2, предназначенного для полетов на Марс.
- Кроме того, он рассказал, в каком порядке планирует отправить на Красную планету людей и домашний скот, создав своеобразный аналог Ноева ковчега.