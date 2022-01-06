Марс все ближе: двигатели для Starship Илона Маска побили новый рекорд

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что двигатель Raptor 2 стабильно работает при давлении 300 бар, что стало большим прогрессом

Маск сообщил о новом рекорде Raptor 2 / Фото: Wikipedia

Двигатель предназначен для космического корабля Starship, который, как планирует миллиардер, уже в этом десятилетии отправится на Марс. Правда, до весны США запретили запуски корабля.

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Вторая версия двигателя Raptor побила предыдущий рекорд, установленный в 2019 году – тогда двигатель смог выдержать давление в 268,9 бар, а теперь уже достиг 300 бар, пишет Маск в Twitter.

Скорее всего, нужен еще месяц или даже несколько работы, пока SpaceX начнет квалификацию двигателей Raptor 2, а также Raptor 2 Vacuum или Boost для первых прототипов Starship.

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SpaceX планировала запустить ракету Starship в первый испытательный орбитальный полет в январе или феврале 2022, но запрет власти и промедление с испытаниями двигателя эти планы отодвинули.

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Контекст.