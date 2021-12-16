Ноев Ковчег и первый город на Марсе: Илон Маск раскрыл подробности колонизации планеты

SpaceX планирует отправить миссию на Марс уже в 2026 году, и после первых полетов должна начаться колонизация. Кроме того, туда отправятся животные

Людей отправят на Марс уже в 2026 / Фото: Pixabay, SpaceX

Миллиардер Илон Маск рассказал подробности реализации своего самого крупного проекта по полету людей на Марс.

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По его словам, человечество должно оказаться на Красной планете в течение пяти лет, то есть уже в 2026 году, передает Time.

Он надеется, что ракета Starship сможет доставить 100 человек на Марс, заправить их топливом, произведенным на Красной планете, и отправить обратно на Землю.

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Маск добавил, что хочет сделать человечество космической цивилизацией не ради выгоды, а просто потому, что это захватывающе.

Кроме людей, он планирует в ближайшем будущем отправить на Марс скот с помощью футуристического аналога Ноевого ковчега.

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Долгосрочная цель – построить самодостаточный город и привезти туда животных и людей, по настоящему стартовав колонизацию Красной планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли огромные запасы льда недалеко от поверхности.