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Ноев Ковчег и первый город на Марсе: Илон Маск раскрыл подробности колонизации планеты

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
16 декабря, 18:20
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SpaceX планирует отправить миссию на Марс уже в 2026 году, и после первых полетов должна начаться колонизация. Кроме того, туда отправятся животные
Людей отправят на Марс уже в 2026
Людей отправят на Марс уже в 2026 / Фото: Pixabay, SpaceX

Миллиардер Илон Маск рассказал подробности реализации своего самого крупного проекта по полету людей на Марс.

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По его словам, человечество должно оказаться на Красной планете в течение пяти лет, то есть уже в 2026 году, передает Time.

Он надеется, что ракета Starship сможет доставить 100 человек на Марс, заправить их топливом, произведенным на Красной планете, и отправить обратно на Землю.

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Маск добавил, что хочет сделать человечество космической цивилизацией не ради выгоды, а просто потому, что это захватывающе.

Кроме людей, он планирует в ближайшем будущем отправить на Марс скот с помощью футуристического аналога Ноевого ковчега.

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Долгосрочная цель – построить самодостаточный город и привезти туда животных и людей, по настоящему стартовав колонизацию Красной планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли огромные запасы льда недалеко от поверхности.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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