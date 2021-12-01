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Илон Маск заговорил о рисках банкротства SpaceX

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
1 декабря, 12:53
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"Кризис" двигателей звездолетов представляет для SpaceX серьезные финансовые риски, которые даже могут закончиться крахом, считает основатель компании
Маск предупредил, что SpaceX может и обанкротиться
Маск предупредил, что SpaceX может и обанкротиться

SpaceX необходимо в ближайшее время нарастить производство двигателя Raptor следующего поколения, иначе компании может грозить банкротство.

Нужно достичь периодичности полета Starship хотя бы раз в две недели в 2022 году, заявил основатель компании Илон Маск, пишет Space.

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Если серьезная глобальная рецессия иссушит доступность капитала, в то время как SpaceX теряет миллиарды на Starlink и Starship, банкротство маловероятно, но не исключено, подчеркнул Маск.

Raptor станет двигателем Starship, огромного транспортного средства, которое SpaceX разрабатывает, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие планеты.

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Для колонизации Марса может потребоваться 1000 таких транспортных средств, о чем давно мечтает сам Маск.

Напомним, ранее NASA сняло ролик о будущем человечества на других планетах.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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