Минус CO2: Илон Маск добудет топливо для своих ракет из атмосферы

Директор SpaceX и Tesla заявил намерении извлекать углекислый газ из атмосферы для превращении в ракетное топливо

Маск обещает добыть ракетное топливо из атмосферы

Миллиардер Илон Маск заявил о запуске новой программы, которая поможет атмосфере избавиться от излишков газа.

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"SpaceX запускает программу вывода CO2 из атмосферы", – написал он у себя в Twitter.

Маск также подчеркнул, что этот шаг важен для будущего освоения Марса, планируемого им уже в этом десятилетии.

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Миллиардер уже традиционно пригласил желающих присоединиться к программе в качестве специалистов или спонсоров.

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Тем временем журнал Time объявил Илона Маска персоной 2021 года. Что не очень удивительно, учитывая количество невероятных обещаний, розданных основателем технокомпаний в этом году.

Например, чуть ранее Маск пообещал решить будущие проблемы человечества с помощью своих андроидов Tesla bot, которые смогли бы заменить человека на работе.

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До этого он также анонсировал, что его импланты Neuralink начнут тестировать на людях в 2022 году.

А вот с космосом не все так гладко: Маск заявил, что SpaceX рискует стать банкротом, если не поторопится с разработками двигателей для ракет.