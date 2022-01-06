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Марс дедалі ближче: двигуни для Starship Ілона Маска побили новий рекорд

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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6 січня, 08:30
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Засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що двигун Raptor 2 стабільно працює при тиску 300 бар, що стало великим прогресом
Маск повідомив про новий рекорд Raptor 2
Маск повідомив про новий рекорд Raptor 2 / Фото: Wikipedia

Двигун призначений для космічного корабля Starship, який, як планує мільярдер, вже цього десятиліття вирушить на Марс. Щоправда, до весни США заборонили запуски корабля.

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Друга версія двигуна Raptor побила попередній рекорд, встановлений у 2019 році – тоді двигун зміг витримати тиск 268,9 бар, а тепер уже досяг 300 бар, пише Маск у Twitter.

Швидше за все, потрібен ще місяць або навіть кілька роботи, поки SpaceX почне кваліфікацію двигунів Raptor 2, а також Raptor 2 Vacuum чи Boost для перших прототипів Starship.

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SpaceX планувала запустити ракету Starship у перший випробувальний орбітальний політ у січні або лютому 2022, але заборона влади та зволікання з випробуваннями двигуна ці плани відсунули.

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Контекст

  • Наприкінці 2021 року Ілон Маск заявив, що SpaceX може загрожувати банкрутство, якщо вона не поспішить із розробкою Raptor 2, призначеного для польотів на Марс.
  • Крім того, він розповів, в якому порядку планує відправити на Червону планету людей та худобу, створивши своєрідний аналог Ноєва ковчега.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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