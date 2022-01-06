Марс дедалі ближче: двигуни для Starship Ілона Маска побили новий рекорд

Двигун призначений для космічного корабля Starship, який, як планує мільярдер, вже цього десятиліття вирушить на Марс. Щоправда, до весни США заборонили запуски корабля.
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Друга версія двигуна Raptor побила попередній рекорд, встановлений у 2019 році – тоді двигун зміг витримати тиск 268,9 бар, а тепер уже досяг 300 бар, пише Маск у Twitter.
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Швидше за все, потрібен ще місяць або навіть кілька роботи, поки SpaceX почне кваліфікацію двигунів Raptor 2, а також Raptor 2 Vacuum чи Boost для перших прототипів Starship.
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SpaceX планувала запустити ракету Starship у перший випробувальний орбітальний політ у січні або лютому 2022, але заборона влади та зволікання з випробуваннями двигуна ці плани відсунули.
Контекст
- Наприкінці 2021 року Ілон Маск заявив, що SpaceX може загрожувати банкрутство, якщо вона не поспішить із розробкою Raptor 2, призначеного для польотів на Марс.
- Крім того, він розповів, в якому порядку планує відправити на Червону планету людей та худобу, створивши своєрідний аналог Ноєва ковчега.