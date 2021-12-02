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Плохие новости для Илона Маска: многоразовая ракета Neutron наступает Falcon на пятки

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
2 декабря, 20:32
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Rocket Lab рассказал детали о ракете среднего класса, которая сможет конкурировать за космос со Space X
Новая ракета будет возвращаться после запуска на стартовую площадку
Новая ракета будет возвращаться после запуска на стартовую площадку / Фото: Rocket Lab

Генеральный директор компании Питер Бек поделился деталями проекта, рассказав, что ракета Neutron будет довольно необычной и ее можно будет использовать много раз.

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Ракета состоит из двух ступеней и носового блока. Основная конструкция будет напечатана из углеволокна на 3D-принтере по собственной технологии, пишет Rocket Lab.

Такой материал позволить сэкономить массу носителя, говорится в презентации.

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Уникальность Neutron в том, что первая ступень ракеты не будет садиться на баржу в океане, а вернется после запуска на стартовую площадку.

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Это сэкономит деньги на транспортировку и позволит сделать следующий запуск быстрее. Сама стартовая площадка будет простой и не потребует дорогой инфраструктуры вокруг.

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Neuron может оказаться прямым конкурентом ракет Илона Маска
Neuron может оказаться прямым конкурентом ракет Илона Маска / Фото: Rocket Lab

Также у Neutron не будет сбрасываемого обтекателя: вторая ступень прячется внутри первой, а обтекатель станет частью носителя.

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Гендиректор компании рассказал об основных характеристиках ракеты:

  • высота – 40 м
  • диаметр первой ступени – 7 м
  • диаметр обтекателя – 5 м
  • масса носителя при запуске: 480 т

Первая ступень будет иметь семь новых двигателей Archimedes, специально разрабатываемых для Neutron, а вторая — один такой двигатель.

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Отдельные запчасти ракеты также напечатают на 3D-принтере. Neutron, как обещают разработчики, будет экологичным, работая на метане с кислородом.

Первые огневые испытания Archimedes, по данным СМИ, пройдут в 2022 году. Это может сделать новую ракету прямым конкурентом Falcon 9 компании SpaceX.

Напомним, ранее Илон Маск предупредил, что SpaceX может грозить банкротство.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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