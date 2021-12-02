Плохие новости для Илона Маска: многоразовая ракета Neutron наступает Falcon на пятки

Генеральный директор компании Питер Бек поделился деталями проекта, рассказав, что ракета Neutron будет довольно необычной и ее можно будет использовать много раз.
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Ракета состоит из двух ступеней и носового блока. Основная конструкция будет напечатана из углеволокна на 3D-принтере по собственной технологии, пишет Rocket Lab.
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Такой материал позволить сэкономить массу носителя, говорится в презентации.
Уникальность Neutron в том, что первая ступень ракеты не будет садиться на баржу в океане, а вернется после запуска на стартовую площадку.
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Это сэкономит деньги на транспортировку и позволит сделать следующий запуск быстрее. Сама стартовая площадка будет простой и не потребует дорогой инфраструктуры вокруг.
Также у Neutron не будет сбрасываемого обтекателя: вторая ступень прячется внутри первой, а обтекатель станет частью носителя.
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Гендиректор компании рассказал об основных характеристиках ракеты:
- высота – 40 м
- диаметр первой ступени – 7 м
- диаметр обтекателя – 5 м
- масса носителя при запуске: 480 т
Первая ступень будет иметь семь новых двигателей Archimedes, специально разрабатываемых для Neutron, а вторая — один такой двигатель.
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Отдельные запчасти ракеты также напечатают на 3D-принтере. Neutron, как обещают разработчики, будет экологичным, работая на метане с кислородом.
Первые огневые испытания Archimedes, по данным СМИ, пройдут в 2022 году. Это может сделать новую ракету прямым конкурентом Falcon 9 компании SpaceX.
Напомним, ранее Илон Маск предупредил, что SpaceX может грозить банкротство.