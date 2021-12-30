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Пара тысяч спутников – это "пустяк": Илон Маск заявил, что в космосе хватит места всем

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
30 декабря, 09:30
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Миллиардер Илон Маск ответил на критику, что спутники его компании Starlink занимают слишком много места в космосе, заявив, что там поместятся все
Маск заверил, что его спутники в космосе никому не мешают
Маск заверил, что его спутники в космосе никому не мешают / Фото: Getty Images

Основатель SpaceX, который уже запустил на орбиту около 1800 спутников, заверил, что вокруг Земли могут вращаться десятки миллиардов космических аппаратов.

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Маск сравнил количество спутников на низкой околоземной орбите с двумя миллиардами автомобилей и грузовиков на Земле, передает Financial Times.

"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные", – подчеркнул миллиардер.

По его словам, каждая орбитальная "оболочка" вокруг Земли больше, чем поверхность планеты, с дополнительной оболочкой каждые 10 метров или около того дальше в космос.

"Это не та ситуация, когда мы блокируем других. Мы никому ничего не запрещали и не ожидаем запретов", – заверил Маск.

Миллиардер планирует запустить на орбиту Земли еще несколько десятков тысяч спутников.

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Опасения в связи с этим, как мы уже писали, ранее выразил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.

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По его словам, Маск уже контролирует более трети спутников на орбите, а значит, именно он устанавливает правила космической экономики.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай пожаловался в ООН на спутники Илона Маска.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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