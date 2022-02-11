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СЕГОДНЯ Техно

Огненный дождь: падение 40 спутников Илона Маска сняли на видео

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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11 февраля, 12:24
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В начале февраля SpaceX запустила 49 спутников на низкую околоземную орбиту для увеличения интернет-мегагруппы Starlink. Но большинство из них не достигли конечной точки
Спутники Илона Маска пострадали от геомагнитной бури
Спутники Илона Маска пострадали от геомагнитной бури / Фото: Коллаж: Сегодня

Мощная геомагнитная буря после вспышек на Солнце не позволила спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры. В результате 40 из них вернулись в атмосферу и сгорели.

Читайте также: На Землю обрушится сильная солнечная буря: чем это угрожает

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Падение спутников засняли на видео в Пуэро-Рико. На видео видно, как спутники или их обломки огненным дождем рассыпаются в ночном небе.

Ученые считают, что это не последний случай, когда жители Земли смогут увидеть падение спутников Илона Маска. Они ожидают, что такие вспышки будут наблюдаться в небе еще на протяжении недели.

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Ранее мы писали:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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