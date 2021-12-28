Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Техно

Спутники Илона Маска могут сбить: Китай пожаловался ООН на угрозу от Starlink

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
28 декабря, 13:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Китайская космическая станция Тяньгун дважды была вынуждена уклониться, чтобы избежать столкновения со спутниками компании SpaceX Илона Маска
Китай пожаловался на США в ООН из-за Илона Маска
Китай пожаловался на США в ООН из-за Илона Маска / Фото: Wikipedia

Инциденты случились в июле и октябре 2021 года, когда спутники SpaceX дрейфовали в опасной близости от космической станции Китая.

Читайте также: В этот раз не взорвались: Китай вывел два новых спутника на орбиту

Реклама

Об опасности от спутников Starlink Пекин в декабре официально пожаловался Организации Объединенных Наций, передает New York Post.

В документе указывается, что Starlink потенциально подвергали опасности жизнь и здоровье космонавтов.

В результате из соображений безопасности Китайская космическая станция внедрила превентивный контроль предотвращения столкновений, отмечают авторы обращения.

Реклама

Читайте также: Ноев ковчег и первый город на Марсе: Илон Маск раскрыл подробности колонизации планеты

Пекин в своей жалобе напомнил о Договоре по космосу и ответственности США за такие действия.

"Страны несут ответственность за деятельность в космосе независимо от того, ведется она правительственными агентствами или другими организациями", – подчеркивается в жалобе.

Инциденты вызвали гнев в китайских социальных сетях: пользователи называют спутники SpaceX "грудой космического мусора" и "американским оружием космической войны".

Реклама

Читайте также: Военные США сыграли в космическую войну с Китаем и Россией

Спутники, на которые жалуются Китай – часть программы Илона Маска по обеспечению труднодоступных уголков Земли глобальным интернетом.

Всего спутников Starlink на орбиту запустили около 1800, планируют запустить в целом – около 42 тысяч.

Сам Илон Маск еще несколько лет назад предполагал, что Китай может увидеть угрозу в его спутниках, ведь они транслируют интернет на Землю, обходя цензуру пекинского правительства.

Читайте также: Гонка в космосе: Китай вывел на орбиту шестой спутник за пять дней

Напомним, ранее Евросоюз пожаловался на то, что Илон Маск уже контролирует больше трети спутников на орбите нашей планеты.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять