Спутники Илона Маска могут сбить: Китай пожаловался ООН на угрозу от Starlink

Инциденты случились в июле и октябре 2021 года, когда спутники SpaceX дрейфовали в опасной близости от космической станции Китая.
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Об опасности от спутников Starlink Пекин в декабре официально пожаловался Организации Объединенных Наций, передает New York Post.
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В документе указывается, что Starlink потенциально подвергали опасности жизнь и здоровье космонавтов.
В результате из соображений безопасности Китайская космическая станция внедрила превентивный контроль предотвращения столкновений, отмечают авторы обращения.
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Пекин в своей жалобе напомнил о Договоре по космосу и ответственности США за такие действия.
"Страны несут ответственность за деятельность в космосе независимо от того, ведется она правительственными агентствами или другими организациями", – подчеркивается в жалобе.
Инциденты вызвали гнев в китайских социальных сетях: пользователи называют спутники SpaceX "грудой космического мусора" и "американским оружием космической войны".
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Спутники, на которые жалуются Китай – часть программы Илона Маска по обеспечению труднодоступных уголков Земли глобальным интернетом.
Всего спутников Starlink на орбиту запустили около 1800, планируют запустить в целом – около 42 тысяч.
Сам Илон Маск еще несколько лет назад предполагал, что Китай может увидеть угрозу в его спутниках, ведь они транслируют интернет на Землю, обходя цензуру пекинского правительства.
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Напомним, ранее Евросоюз пожаловался на то, что Илон Маск уже контролирует больше трети спутников на орбите нашей планеты.