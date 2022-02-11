Ядро Земли может оказаться жидким и твердым одновременно: как это возможно

Ядро Земли может оказаться смесью жидкости и твердого тела, находясь в особом "суперионном" состоянии

Ядро Земли может оказаться сразу в жидком и твердом состояниях / Фото: Getty Images

Этот материал, который включает железо и другие, более легкие элементы, поэтому, пока железо остается твердым, более легкие элементы текут подобно жидкости.

Читайте также: Грозит ли Земле испарение океанов, как Марсу

Реклама

Ученые смоделировали группу из 64 атомов железа вместе с более легкими элементами – водородом, углеродом и кислородом, пишет Science News.

В обычном твердом теле атомы выстраиваются в упорядоченную сетку, прочно удерживая свои позиции.

В "суперионном" материале некоторые атомы располагаются аккуратно, как в твердом теле, тогда как другие текут, подобно жидкости, проскальзывающей сквозь твердую решетку.

Реклама

Этот результат – лишь одно из возможных объяснений свойств внутреннего ядра. Ученые ранее находили другие комбинации элементов, которые могли бы объяснить его состав.

Ранее мы писали: