Ядро Земли может оказаться жидким и твердым одновременно: как это возможно

Этот материал, который включает железо и другие, более легкие элементы, поэтому, пока железо остается твердым, более легкие элементы текут подобно жидкости.
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Ученые смоделировали группу из 64 атомов железа вместе с более легкими элементами – водородом, углеродом и кислородом, пишет Science News.
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В обычном твердом теле атомы выстраиваются в упорядоченную сетку, прочно удерживая свои позиции.
В "суперионном" материале некоторые атомы располагаются аккуратно, как в твердом теле, тогда как другие текут, подобно жидкости, проскальзывающей сквозь твердую решетку.
Этот результат – лишь одно из возможных объяснений свойств внутреннего ядра. Ученые ранее находили другие комбинации элементов, которые могли бы объяснить его состав.
Ранее мы писали:
- Около 200 миллионов лет назад та же вулканическая активность, которая уничтожила четверть жизни на Земле, помогла создать Атлантический океан.
- Ученые отправились на одно из самых кислотных озер на Земле, чтобы больше узнать о прошлой возможной жизни на Марсе.
- Исследователи также сравнили атаку Марса и Земли астероидами, чтобы понять, грозит ли нашей планете катастрофа.