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Украинские полярники записали, как тюлени обмениваются звуками из "Звездных войн"

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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18 января, 18:20
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Украинские ученые в рамках исследования тюленей Ведделла в районе станции "Академик Вернадский" записали "пение" этих животных
Полярники записали, как тюлени обмениваются звуками под водой
Полярники записали, как тюлени обмениваются звуками под водой / Фото: НАНЦ

Весной во время сезона размножения Ведделей украинские ученые круглосуточно записывали их подводное пение.

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В двух проливах возле станции в лунках, которые активно используют тюлени, были установлены два акустических рекордера, пишет Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Ранее были известны 30 типов звуков в репертуаре тюленей, но недавно было обнаружено еще 9 – в ультразвуковом спектре. Полярники получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей.

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Это разные "сверчки", "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн".

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Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Ведделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы.

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Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, то им нужен другой способ получения информации, чтобы находить лунки или добычу.

Кроме того, тюлени могут использовать ультразвук для общения с другими особями, не привлекая хищников.

Где-то пятая часть подводного пения происходит как раз на таких частотах – выше диапазона человеческого слуха: от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц.

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Напомним, ранее сотрудники станции "Академик Вернадский" выяснили, что пингвины ходят в океан только группами, чтобы защититься от хищников.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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