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Антарктида наша! Над ледниковым материком снова развиваются два флага Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 октября, 22:47
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Украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" обновили исторический флагшток и торжественно подняли флаг Украины
Над станцией "Академик Вернадский" теперь развеваются два флага Украины
Над станцией "Академик Вернадский" теперь развеваются два флага Украины / Фото: Facebook

На станции "Академик Вернадский" есть два флагштока – Один установлен вблизи главного здания, а другой – дальний – на скале у метеоплощадки.

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Именно на дальнем флагштоке 6 февраля 1996 во время передачи станции был торжественно спущен британский флаг и поднят флаг Украины.

14 октября наши полярники завершили ремонт флагштока, а также улучшили конструкцию для подъема флага. В тот же день команда 26-й экспедиции символично подняла сине-желтый флаг, который временно сняли на время реконструкции.

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"Мы отметили праздник торжественным поднятием флага на обновленный флагшток вблизи метеоплощадки, где украинский флаг впервые был поднят 25 лет назад. Теперь над станцией снова развеваются одновременно два флага ", – отметили полярники в Facebook.

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Ранее мы писали, что Украина купила мощный ледокол для полярников. Сегодня он пришвартовался в Одессе. Судно уже до конца этого года может отправится в Антарктиду на помощь украинским ученым.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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