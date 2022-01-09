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Звезды Антарктиды: пингвины ходят шеренгами и спасают друг друга от леопардов (видео)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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9 января, 14:46
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Сотрудники станции "Академик Вернандский" в Антарктиде поймали пингвинов на горячем: они ходят в океан только группами, чтобы защититься от хищников
Пингвины подталкивают друг друга в воду, а потом спасают от леопардов
Пингвины подталкивают друг друга в воду, а потом спасают от леопардов

Интересную картину наблюдают полярники несколько раз в сутки: организованные шеренги животных маршируют в океан, чтобы полакомиться крилем.

Биолог НАНЦ Артем Джулай пояснил, что в воде пингвинов подстерегают хищники: чаще морские леопарды, реже – косатки, и потому им нужна защита, сообщает Instagram станции.

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"Если броситься за едой оптом, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться в одиночку", – рассказал ученый.

Если даже леопард схватит кого-нибудь одного, другие спокойно поедят криль. Интересно, что пингвины также подталкивают друг друга прыгнуть в воду первыми.

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Действительно, первый храбрец больше всего рискует стать жертвой. Поэтому иногда пингвины топчутся на берегу до получаса. Когда первый пингвин прыгает, за ним массово бросаются другие.

Несмотря на подталкивание, в воде пингвины часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда.

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Для этого они начинают наворачивать круги вокруг хищника, чтобы он расцепил челюсть, стремясь захватить еще одну добычу.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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