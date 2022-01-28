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Ледокол "Ноосфера" отправился в Антарктиду: что он везет украинским полярникам

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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28 января, 16:48
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Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" отправится из Одесского порта в свой первый рейс в Антарктику
На Антарктиду отправят новую смену ученых на научном судне
На Антарктиду отправят новую смену ученых на научном судне / Фото: Укринформ

Конечной точкой маршрута будет станция Академика Вернадского. По дороге корабль изучит океаны, сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Это научное судно в 2021 году Украина купила у Великобритании за 5 млн долларов, и его первое плавание началось в День открытия Антарктиды, которое произошло в 1820 году.

Имя "Ноосфера" корабль получил уже в Украине в октябре 2021, а изначально назывался James Clark Ross. Он был построен на строительной верфи Swan Hunter Shipbuilders в Великобритании.

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Судно было спущено на воду в 1990 году. У британского детища – следующие характеристики:

  • длина – 99,4 м
  • ширина – 18,9 м
  • осадка – 6,4 м
  • тоннажность – 5732 тонны
  • максимальная скорость – 16,9 км/ч

Кроме исследований в Черном море, он также будет обеспечивать логистику украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Новая смена, вакцинация и обкатка

Первый рейс "Ноосферы" будет пробным, поскольку судно технологически сложное, и его надо обкатать. В экипаж войдут шестеро ученых из Одессы и еще 28 присоединятся к ним в Чили.

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По дороге ученые проведут небольшое количество исследований, изучая, как само судно будет себя вести в разных климатических условиях.

Корабль везет на станцию Вернадского новую смену, которая проведет там ближайший год.

Фото ЦТС

Станция получит 140 тонн горючего, продукты, лекарства, новое оборудование, включая снегоходы и лодки, а также вакцины Pfizer – на станции пока никто не вакцинирован.

Что изучат по дороге

Сотрудники Радиоастрономического института НАН из Харькова также займутся изучением волн и грозовой активности.

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Ученые изучат биологическое разнообразие и уровень загрязнения Антарктики, в том числе загрязнение металлов на дне океана.

Исследования проведут близ Аргентинских островов, возле самой научной станции, на Южно-Шотландском полигоне и Южно-Оркнейском полигоне.

Ученые соберут данные о том, как изменились океанографические характеристики за прошлые 30 лет.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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