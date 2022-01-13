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Порно и авторское право: Telegram заблокировал больше 1000 каналов по запросу Apple

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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13 января, 21:27
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Telegram по требованию Apple заблокировал более 1010 каналов с суммарной аудиторией в 47 миллионов подписчиков
Telegram пришлось заблокировать более 1000 каналов
Telegram пришлось заблокировать более 1000 каналов

По требованию модераторов App Store Telegram заблокировал эти каналы как минимум для устройств на iOS.

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В том числе, был заблокирован канала с 2,7 млн подписчиков из-за распространения порнографических материалов, сообщает Telegram Analytics.

74% из 1010 каналов заблокировали по причине распространения порно, 26% – из-за нарушения авторских прав. Эти каналы генерировали более 170 млн просмотров постов в сутки.

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Сравнивая количество заблокированных каналов с февралем 2021 года, модераторы мессенджера отметили, что тогда было заблокировано 1663 канала с аудиторией в 68 млн подписчиков.

Эти каналы генерировали 117 млн просмотров постов в сутки. Причины блокировки были теми же.

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Напомним, ранее мы писали о том, что перед Новым годом Telegram добавил несколько функций.

Также Telegram защитил участников чатов от спойлеров, как и планировал. Но этот процесс контролируют сами пользователи.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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