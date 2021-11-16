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Сооснователь YouTube в знак протеста "переписал" первое видео на платформе

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
16 ноября, 18:23
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Один из основателей YouTube Джавед Карим изменил описание под самым первым видео платформы, протестуя против последнего решения Google скрыть счетчик дизлайков
Основатель YouTube не согласен с удалением дизлайков
Основатель YouTube не согласен с удалением дизлайков / Фото: Pixabay

Сооснователь YouTube и американский бизнесмен Джавед Карим выразил свое несогласие с будущим отказом компании от счетчика дизлайков.

Он сделал это, обновив описание под самым первым видео сервиса Me at the zoo от 2005 года.

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"Если каждый ютубер согласен, что удалять дизлайки – дурацкая идея, вероятно, так оно и есть. Попробуй еще, YouTube", – написал Карим.

Судя по последним комментариям под видео, многие пользователи с ним согласны.

Ранее компания Google, купившая проект у основателей еще в 2006 году – объявила об удалении отметок "Не нравится" из интерфейса под видео к концу 2021 года.

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Правда, окончательно он не исчезнет: число дизлайков смогут увидеть авторы ролика, но не пользователи сервиса.

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Что интересно, сам ролик, в котором YouTube анонсировал скрытие счетчика от пользователей, набрал 14 тысяч лайков и 143 тысячи дизлайков.

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Карим и раньше критиковал изменения на YouTube, используя описание первого ролика на площадке.

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Например, в 2013 году он негативно отозвался о системе комментариев, которая требовала авторизации в Google+.

YouTube разработали и запустили бывшие сотрудники PayPal – Джавед Карим, Стив Чен и Чад Херли.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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