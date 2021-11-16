Сооснователь YouTube и американский бизнесмен Джавед Карим выразил свое несогласие с будущим отказом компании от счетчика дизлайков.
Он сделал это, обновив описание под самым первым видео сервиса Me at the zoo от 2005 года.
"Если каждый ютубер согласен, что удалять дизлайки – дурацкая идея, вероятно, так оно и есть. Попробуй еще, YouTube", – написал Карим.
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Судя по последним комментариям под видео, многие пользователи с ним согласны.
Ранее компания Google, купившая проект у основателей еще в 2006 году – объявила об удалении отметок "Не нравится" из интерфейса под видео к концу 2021 года.
Правда, окончательно он не исчезнет: число дизлайков смогут увидеть авторы ролика, но не пользователи сервиса.
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Что интересно, сам ролик, в котором YouTube анонсировал скрытие счетчика от пользователей, набрал 14 тысяч лайков и 143 тысячи дизлайков.
Карим и раньше критиковал изменения на YouTube, используя описание первого ролика на площадке.
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Например, в 2013 году он негативно отозвался о системе комментариев, которая требовала авторизации в Google+.
YouTube разработали и запустили бывшие сотрудники PayPal – Джавед Карим, Стив Чен и Чад Херли.