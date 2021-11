Один из основателей YouTube Джавед Карим изменил описание под самым первым видео платформы, протестуя против последнего решения Google скрыть счетчик дизлайков

Основатель YouTube не согласен с удалением дизлайков / Фото: Pixabay

Сооснователь YouTube и американский бизнесмен Джавед Карим выразил свое несогласие с будущим отказом компании от счетчика дизлайков.

Он сделал это, обновив описание под самым первым видео сервиса Me at the zoo от 2005 года.

Реклама

"Если каждый ютубер согласен, что удалять дизлайки – дурацкая идея, вероятно, так оно и есть. Попробуй еще, YouTube", – написал Карим.

Судя по последним комментариям под видео, многие пользователи с ним согласны.

Ранее компания Google, купившая проект у основателей еще в 2006 году – объявила об удалении отметок "Не нравится" из интерфейса под видео к концу 2021 года.

Реклама

Правда, окончательно он не исчезнет: число дизлайков смогут увидеть авторы ролика, но не пользователи сервиса.

Читайте также: YouTube вводит новую функцию для удобного поиска видео

Что интересно, сам ролик, в котором YouTube анонсировал скрытие счетчика от пользователей, набрал 14 тысяч лайков и 143 тысячи дизлайков.

Реклама

Карим и раньше критиковал изменения на YouTube, используя описание первого ролика на площадке.

Читайте также: Google представит Pixel 6 и Pixel 6 Pro: где и во сколько смотреть

Например, в 2013 году он негативно отозвался о системе комментариев, которая требовала авторизации в Google+.

YouTube разработали и запустили бывшие сотрудники PayPal – Джавед Карим, Стив Чен и Чад Херли.