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Хейтерам на зло: Youtube убирает счетчик дизлайков под видео

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 ноября, 21:11
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Youtube сообщил, что с сегодняшнего дня начинает внедрять обновление, призванное скрыть счетчик дизлайков под видео. Сама кнопка "не нравится" останется на своем месте
Youtube спрячет дизлайки
Youtube спрячет дизлайки / Фото: REUTERS

Компания провела эксперимент, который продемонстрировал, что люди, имея перед собой кнопку "не нравится", но без количества дизлайков, реже нажимали на нее.

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Нововведение призвано уменьшить неприязнь к некоторым видео, попадающим под массовые атаки хейтеров. Особенно это касается небольших каналов.

Авторы видео по-прежнему смогут найти точные данные о количестве дизлайков в YouTube Studio вместе с другими показателями статистики, говорится в блоге компании.

Отметим, что пока дизлайки выводятся под видео:

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Ранее мы писали, что YouTube вводит новую функцию для удобного поиска видео. Видеохостинг запустил новую вкладку "Новое для вас" чтобы помочь пользователям находить интересный контент.

видеоYouTube
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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