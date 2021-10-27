YouTube вводит новую функцию для удобного поиска видео

YouTube запустил новую вкладку "Новое для вас" чтобы помочь пользователям находить интересный контент. Он будет предлагать видео, которые немного отличаются от того, что обычно смотрят зрители

Youtube запускает вкладку "Новое для вас"

Новая вкладка теперь доступна на главной странице YouTube на мобильных, десктопных и ТВ устройствах.

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YouTube заявляет, что эта функция поможет пользователям найти новых авторов и контент помимо рекомендуемых видео, которые они обычно видят.

На новой вкладке отображается контент, который соответствует вашим предпочтениям при просмотре каналов, с которыми вы ранее не сталкивались.

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Он призван пойти на шаг дальше, чем списки YouTube Explore, которые помогают пользователям находить контент по определенным темам, таким как игры или красота, но не учитывают конкретные интересы пользователей.

YouTube отмечает, что "Новое для вас" персонализировано для пользователя и пытается найти баланс между контентом, который, по его мнению, может быть интересен зрителю, и контентом, который немного отличается от того, что они обычно смотрят, говорится в блоге Youtube.