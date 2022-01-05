Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество
СЕГОДНЯ Техно

В США притормозили запуск 5G: вышки назвали угрозой для самолетов

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 10:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Две крупнейшие телефонные компании США согласились с просьбой правительства отложить развертывание услуг 5G на этой неделе из-за риска для самолетов
Авиапроизводители боятся миллиардных убытков
Авиапроизводители боятся миллиардных убытков / Фото: Getty Images, Pixabay

Запрос из-за опасений в безопасности полетов сделали министр транспорта США Пит Буттигиг и Федеральное авиационное управление.

Читайте также: Apple начнет выпускать iPhone без слота для сим-карт уже с 2022 года

Реклама

Производители самолетов заявляют, что беспроводные сигналы 5G могут создавать помехи чувствительной электронике самолета и мешать взлетам, пишет BBC.

Компании, которые должны были запустить услугу – AT&T и Verizon – сначала отклонили запрос, но позже согласились с требованиями правительства.

В декабре 2021 два крупнейших мировых производителя самолетов, Airbus и Boeing, заявили, что сети 5G могут привести к задержкам рейсов и убыткам до $1,6 млрд в год.

Реклама

Читайте также: Браслеты, якобы защищающие от 5G, оказались радиоактивными

В то же время телефонные компании ради безопасности самолетов предложили ограничить свое обслуживание около аэропортов США на шесть месяцев после запуска, как это сделала Франция.

Контекст. Ранее мы писали о том, что скорость 5G в мире значительно упала за год, а также упомянули, в каких городах мира остался самый быстрый Интернет.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46379.54

Binance Coin (BNB)

513.46

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

148.42

Theta (THETA)

4.93

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять