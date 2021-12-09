Струи света в космосе: Hubble показал небесный световой меч

Ученые показали, как выглядит "небесный световой меч", или объект Хербига-Аро в молекулярных облаках Ориона B.
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Такие небесные тела образуются, когда новорожденная звезда запускает в космос струи газа, поясняется на странице обсерватории NASA Hubble в Instagram.
Выпущенные звездой потоки вступают во взаимодействие с внешней пылью и газом на скорости несколько сотен км в секунду, и получается завораживающее зрелище.
"Небесные мечи" на самом деле являются небольшими участками туманностей рядом с молодыми звездами.
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Заснятый объект, расположенный на расстоянии 1350 световых лет от Земли, получил имя HH24.
Напомним, ранее SpaceX запустила на орбиту телескопы для изучения черных дыр и пульсаров.