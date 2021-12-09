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Струи света в космосе: Hubble показал небесный световой меч

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
9 декабря, 16:09
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Телескоп NASA Hubble заснял небольшие участки туманностей, связанные с молодыми звездами, которые и выпускают потоки света в космос
Ученые показали настоящий световой меч
Ученые показали настоящий световой меч

Ученые показали, как выглядит "небесный световой меч", или объект Хербига-Аро в молекулярных облаках Ориона B.

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Такие небесные тела образуются, когда новорожденная звезда запускает в космос струи газа, поясняется на странице обсерватории NASA Hubble в Instagram.

Выпущенные звездой потоки вступают во взаимодействие с внешней пылью и газом на скорости несколько сотен км в секунду, и получается завораживающее зрелище.

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"Небесные мечи" на самом деле являются небольшими участками туманностей рядом с молодыми звездами.

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Заснятый объект, расположенный на расстоянии 1350 световых лет от Земли, получил имя HH24.

Напомним, ранее SpaceX запустила на орбиту телескопы для изучения черных дыр и пульсаров.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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