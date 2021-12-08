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Бабочка, формирующая планеты: телескоп снял ультратонкую туманность-хамелеон

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
8 декабря, 15:37
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Астрономы показали Инфракрасную туманность Хамелеон, которую смог сфотографировать телескоп Gemini South
Астрономы смогли сделать снимок формирующей планеты туманности
Астрономы смогли сделать снимок формирующей планеты туманности

Этот захватывающе тонкий объект состоит из газа, и он будто оно готов вылететь за пределы экрана.

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В центре этой прозрачной туманности спрятан ее двигатель туманности – звезда малой массы, меньше Солнца, передает Phys.org.

Молодая холодная звезда испускает потоки быстро движущегося газа, которые проложили туннель в межзвездном облаке.

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Инфракрасный и видимый свет, излучаемый звездой, проходит по этому туннелю и рассеивается от его стенок.

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Время от времени в туманности вспыхивают ярко-красные объекты: это часть быстро движущегося потока газа загорается после столкновения с медленным газом.

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Астрономы предположили, что темная полоса в центре туманности – это околозвездный диск – резервуар газа и пыли вокруг звезды. В нем скапливаются материалы для построения планет.

Инфракрасная туманность Хамелеон находится внутри более крупного темного облака Хамелеон I, которое граничит с темными облаками Хамелеон II и Хамелеон III.

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Вместе они составляют большую область звездообразования, занимающую почти все созвездие Хамелеон на южном небе.

Напомним, ранее NASA предложило запускать в космос лазеры и пояснило, зачем они нужны.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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