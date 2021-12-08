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Новая загадка Вселенной: найдена звезда-тяжеловес в 400 раз моложе Солнца

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
8 декабря, 16:50
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Звезда Бекрукс или Мимоза оказалась самой тяжелой среди тысяч звезд, возраст которых знают ученые. Ей всего 11 миллионов лет
Звезда в созвездии Южного Креста оказалась настоящим тяжеловесом
Звезда в созвездии Южного Креста оказалась настоящим тяжеловесом / Фото: Wikipedia

Ярко-синий гигант в 14,5 раз тяжелее Солнца находится в созвездии Южного Креста, но является очень молодым сравнительно с нашей звездой.

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Исследование о новом методе подсчета возраст звезд было опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Daily Mail.

Для сравнения, возраст Солнца составляет около 4,5 миллиардов лет, его масса – более 330 тыс. земных. Измерив возраст Бекрукса, ученые пришли к выводу, что он в 400 раз моложе.

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Звезда возрастом в 11 миллионов лет является самой тяжелой из тысяч звезд, возраст которых уже определен астрономами.

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Исследователи надеются, что их результаты позволят по-новому взглянуть на то, как звезды живут и умирают, и как они влияют на химическую эволюцию галактики.

Напомним, ранее фотограф сделал уникальные снимки Солнца из Флориды в США.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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