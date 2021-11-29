Астероид сильнее атомной бомбы приблизится к Земле в декабре

Большой астероид 2018 AH в случае столкновения с Землей мог бы вызвать массовые разрушения, большие, чем атомная бомба.
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Он уже направляется к планете, но вряд ли ударит по планете, так как пройдет от нее на расстоянии 4,5 млн км, или 11 лунных расстояний, пишет The Science Times.
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Астероид ранее уже пролетал вблизи нашей планеты – в 2018 году, тогда оборудованию NASA не удалось обнаружить его присутствие в околоземном пространстве из-за его затененности.
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Он размером с монумент Вашингтона, 84-190 метров в поперечнике, и, вероятно, пройдет мимо Земли 27 декабря.
Его падение на Землю обернулось бы масштабной катастрофой, а мощность взрыва может достигнуть 12 мегатонн.
По уровню опасности объект 2018 AH отнесен к категории "Аполлон", или максимальному – орбиты таких объектов имеют точки пересечения с орбитой Земли.
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Он сопоставим с астероидом, взорвавшимся на реке Подкаменная Тунгуска в Сибири 30 июня 1908 года. Тогда сотрясения и радиоволны ощущались даже в Вашингтоне и Индонезии.
В следующий раз, в 2028 году, опасность будет исходить от 2001 WN5, имеющего диаметр около 1000 метров. Ожидаемое расстояние приближения – 249 тыс. км.
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Напомним, ранее ученые сообщили, что по всей нашей галактике могут быть установлены зонды инопланетян.