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Ученые предупредили о зондах инопланетян по всей галактике

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
24 ноября, 12:10
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Исследователи считают, что более развитые цивилизации могли бы раскинуть по Млечному пути сеть устройств, использующих звезды как линзы для передачи сигнала
Инопланетяне могли бы давно обмениваться сигналами в космосе
Инопланетяне могли бы давно обмениваться сигналами в космосе

Инопланетяне давно могут обмениваться сигналами с друг другом, просто мы никак не поймаем их, считают ученые. Последний неизвестный сигнал из центра Млечного пути засекли в октябре 2021.

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Об этом исследователи, которые надеются получить сигнал от пришельцев из космоса, написали в статье на сайте Корнельского университета (Итака, штат Нью-Йорк).

Мы не единственная разумная цивилизация в галактике, но инопланетяне значительно развитее нас, считают они.

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Ученые предполагают, что другие цивилизации тоже могли распространиться по Млечному пути, учитывая тысячи экзопланет, и даже отправлять послания, которые можно зафиксировать.

Инопланетяне, по мнению исследователей, уже образовали в галактике сеть сотен тысяч автоматических зондов, и используют звезды как гравитационные линзы для передачи сигналов.

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Гипотетические машины, формирующие галактическую сеть связи, назвали Focal Interstellar Communication Devices (FICD).

В статье также указывается, что идеальным кандидатом на звезду-линзу стала бы Wolf 359, одна из ближайших к Солнцу.

Линию сигналов, которые могла бы отправлять гипотетическая машина, Земля пересекает раз в год. Таким образом, земляне могут перехватить сигнал, отправленный через Wolf 359 в сторону Солнца.

Ученые даже запросили доступ к информации о таком сигнале в оптическом диапазоне и возможном зонде инопланетян в Солнечной системе.

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Пока не было обнаружено ни сигнала, ни признаков существования FICD, но исследователи не сдаются.

Они считают, что нужно пробовать искать в направлении других звезд и на других длинах волн.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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