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Астероїд, сильніший за атомну бомбу, наблизиться до Землі в грудні

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
29 листопада, 13:07
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Наступний великий небезпечний об'єкт "відвідає" нашу планету не раніше 2028 року, вважають дослідники
Астероїди можуть принести руйнування не менше атомних бомб
Астероїди можуть принести руйнування не менше атомних бомб / Фото: Pixabay

Великий астероїд 2018 AH у разі зіткнення із Землею міг би викликати масові руйнації, більші за атомну бомбу.

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Він уже прямує до планети, але навряд чи вдарить по планеті, оскільки омине її на відстані 4,5 млн км, або 11 місячних відстаней, пише The Science Times .

Астероїд раніше вже пролітав поблизу нашої планети – у 2018 році, тоді устаткуванню NASA не вдалося виявити його присутність у навколоземному просторі через його затінок.

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Він розміром з монумент Вашингтона, 84-190 метрів, і, ймовірно, пройде повз Землю 27 грудня.

Його падіння на Землю обернулося б масштабною катастрофою, а потужність вибуху може досягти 12 мегатонн.

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За рівнем небезпеки об'єкт 2018 AH віднесено до категорії "Аполлон", або максимального – орбіти таких об'єктів мають точки перетину з орбітою Землі.

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Його можна порівняти з астероїдом, що вибухнув на річці Підкам'яна Тунгуска у Сибіру 30 червня 1908 року. Тоді струси та радіохвилі відчувалися навіть у Вашингтоні та Індонезії.

Наступного разу, у 2028 році, небезпека виходитиме від 2001 WN5, що має діаметр близько 1000 метрів. Очікувана відстань наближення – 249 тис. км.

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Нагадаємо, раніше вчені повідомили, що по всій нашій галактиці можуть бути встановлені зонди інопланетян.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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