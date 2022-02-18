Зонд Dragonfly вирушить шукати життя на Титані: як проходять випробування

Інженери розповіли, навіщо в 2027 році до супутника Сатурна Титану відправлять новий літальний апарат під назвою Dragonfly, і навіть випробували його клона

Космічний апарат вирушить шукати життя на супутнику Сатурна / Фото: Wikipedia, NASA

Основним завданням апарату буде, як можна було очікувати, пошук позаземного життя на Титані, а також дослідження його поверхні, але дорога буде нешвидкою.

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Апарат прибуде до супутника Сатурна через 8 років після запуску та проведе там як мінімум 2,5 роки, пише Space.

За час своєї роботи він повинен подолати відстань у 180 км, та досліджуючи супутник Сатурна діаметром 5150 км.

Якщо порівнювати поверхню Титану із земною, найбільше її нагадують гігантські піщані дюни в Каліфорнії. Саме там випробовують аналогічний апарат до його відправлення до космосу.

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Спочатку NASA планувала відправити Dragonfly у космос у 2026 році, але через проблеми з фінансуванням політ перенесли на 2027 рік.

За час підготовки інженери зібрали два схожі літальні апарати – на них встановили гвинт вертольота, бортовий комп'ютер, навігаційну камеру та інші прилади для подальших досліджень на Титані.

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Нагадаємо, ровер NASA Mars Perseverance сьогодні відзначає річницю подорожі Червоною планетою. 18 лютого 2021 року він приземлився на Марсі .

Випробування ровера, а також польоти марсіанського вертольота також стануть ключовими для майбутньої місії Dragonfly.

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