Зонд Dragonfly отправится искать жизнь на Титане: как проходят испытания

Инженеры рассказали, зачем в 2027 году к спутнику Сатурна Титану отправят новый летательный аппарат под названием Dragonfly, и даже испытали его клона

Космический аппарат отправится искать жизнь на спутнике Сатурна / Фото: Wikipedia, NASA

Основной задачей аппарата будет, как можно было ожидать, поиск внеземной жизни на Титане, а также исследование его поверхности, но дорога будет небыстрой.

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Аппарат прибудет к спутнику Сатурна через 8 лет после запуска и проведет там как минимум 2,5 года, пишет Space.

За время своей работы он должен преодолеть расстояние в 180 км, исследуя спутник Сатурна диаметром 5150 км.

Если сравнивать поверхность Титана с земной, больше всего ее напоминают гигантские песчаные дюны в Калифорнии. Именно там испытывают аналогичный аппарат до его отправки в космос.

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Сначала NASA планировала отправить Dragonfly в космос в 2026 году, но из-за проблем с финансированием полет перенесли на 2027 год.

За время подготовки инженеры собрали два похожих летательных аппарата – на них установили несущий винт вертолета, бортовой компьютер, навигационную камеру и другие приборы для дальнейших исследований на Титане.

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Напомним, ровер NASA Mars Perseverance сегодня отмечает годовщину путешествия по Красной планете – 18 февраля 2021 года он приземлился на Марсе.

Испытания ровера, а также полеты марсианского вертолета также станут ключевыми для будущей миссии Dragonfly.

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