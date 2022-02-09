Марсіанський вертоліт вперше запустили у 2022 році: чому він не літав раніше

До цього марсіанський вертоліт не наважувалися запускати через курну погоду, яка могла б його пошкодити.
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Усього політ тривав 99,98 секунди, а саме повітряне судно подолало відстань близько 62 метрів, повідомляє NASA у Twitter.
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Пізніше вчені сподіваються, що зможуть навчити гелікоптери літати на Марсі в темряві, адже тоді вони зможуть підтвердити, що вони запалюються, як світлячки.
Йдеться про те, що плазмовий розряд, який часто виникає навколо кораблів і літаків під час грози, може створювати ефект світіння навколо марсіанського вертольота .
Але поки що до цього далеко, адже і за денного польоту бувають проблеми: наприклад, при 17 польоті виникли технічні неполадки.
Після успішного прольоту у північно-східному напрямку радіозв'язок між вертольотом Ingenuity та марсоходом Perseverence була порушена на деякий час .
Раніше ми писали:
- З моменту приземлення вертоліт Ingenuity Mars Helicopter здійснив як мінімум 18 польотів над Червоною планетою .
- Марсохід Curiosity наприкінці 2021 року зняв приголомшливе фото краєвиду на Червоній планеті.
- Марсохід Perseverance повернувся до роботи після операції з видалення каменю, що застряг у ньому, і відразу ж порадував фанатів.