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Золото над крижаною шапкою: китайський зонд зняв північний полюс Марса

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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4 січня, 16:51
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Китайський космічний корабель Tianwen 1 передав на Землю нові чудові селфі, зняті над Марсом
Китайський зонд зняв крижану шапку Марса
Китайський зонд зняв крижану шапку Марса / Фото: CNSA/PEC

Зонд зробив селфі, зняті невеликою камерою, яка вилетіла з орбітального апарату над Червоною планетою та пізніше відправила знімки кораблю через Wi-Fi.

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Нові зображення показують сам золотий зонд Tianwen 1 над північним полюсом Червоної планети, з його сонячними батареями та антенами, пише Space.

Фото CNSA/PEC

Також космічний корабель сфотографував вид на північну крижану шапку Червоної планети.

Фото CNSA/PEC

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Tianwen 1 знаходиться на орбіті Червоної планети з лютого 2021 року та випустив марсохід Zhurong для посадки у травні минулого року.

Фото CNSA/PEC

Орбітальний апарат уже зробив схожий трюк по дорозі до Марса, зробивши знімки зонда, що у глибокому космосі.

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Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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