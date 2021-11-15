За нами стежать: фотограф зняв НЛО у вигляді пончика у день повернення астронавтів із МКС

Вночі в понеділок, 8 листопада, фотограф із Цюріха зробив кілька загадкових фото НЛО, що нагадує пончик. Його прийняли за капсулу SpaceX, але вона пролітала над іншим кінцем планети

НЛО у вигляді пончика сфотографував фотограф-любитель / Фото: Twitter

Фотограф зняв невідомий об'єкт, що складався з кількох яскраво-синіх концентричних кілець. Літаючий об'єкт виглядав як космічний корабель у вигляді пончика.

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Автор знімку спочатку подумав, що сфотографував капсулу SpaceX Endeavour, яка мала повернутися з МКС на Землю тієї ночі з чотирма астронавтами на борту.

The Daily Mail навіть увімкнув таємничу фотографію у добірку спостережень за Endeavour.

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"Ілон Маск, сподіваюся, це була капсула Crew Dragon SpaceX, а не вторгнення пончиків НЛО…", – пожартував автор фото у Twitter. Нині пост видалено.

Однак у цій історії є одна нестиковка. У той час, коли було зроблено фотографію, капсула SpaceX приземлялася у Мексиканській затоці на іншому кінці світу!

Політ капсули SpaceX бачили в Луїзіані, Алабамі та кількох державах Перської затоки. Але її політ практично неможливо було бачити у Швейцарії.

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"Будь-які прольоти Endeavour над Швейцарією перед посадкою в ту ніч були б повністю в тіні Землі, тобто він не був би освітлений сонцем і, отже, був би невидимим", – сказав академічний дослідник з Лейденського університету в Нідерландах Марко Лангбрук, якого цитує space.com.

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Дослідник вважає, що це не НЛО, а зображення далекої зірки. Фото Pixabay

Він також розповів, що посадка капсули відбувалася над Мексикою та Мексиканською затокою і не була б видна зі Швейцарії. А вхід в атмосферу, що залишає за собою вогняний слід у небі, був над Індійським океаном, тому його також не було видно зі Швейцарії.

Втім, дослідник не вважає, що фотографу вдалося зняти НЛО. Це могло бути спотворене зображення далекої зірки. Раніше ми писали, що Зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера, у 3D.